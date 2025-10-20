Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'nin hayata geçirmiş olduğu Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ziyaretçi sayısı her geçen gün atıyor.

Parkın açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon kişi tarafından ziyaret edildiği öğrenildi. Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret edenlerin sayısı 1,5 milyona ulaştı

Başkentlilerin dikkatini çeken ve sık sık ziyaret etiği Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin sayısının arttığı aktarıldı. 940 bin metrekarelik alana kurulan park içerisinde çeşitli etkinlik alanlarını barındırıyor.

Kent merkezinde doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin son dönemlerdeki adresi Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı oldu. Parka 7'den 70'e pek çok kesim ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği arazisinde hayata geçirdiği 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Bir Buçuk Milyon İnsan Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde hizmete açılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kent merkezinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların buluşma noktası haline gelen parkı, açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti.

Yozgatlılar da Gidiyor

Toplam 940 bin metrekarelik alanda kurulan parkta; doğal yaşam alanları, farklı yaş gruplarına yönelik oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeler, büfeler, fuaye alanları, piknik alanları, meyve bahçeleri ve geniş etkinlik alanları bulunuyor. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği park, sadece Ankaralıların değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de gözdesi oldu.

Parkı ziyaret eden vatandaşlar parktaki aktivitelerden son derece memnun olduklarını dile getiriyor. Park meyve bahçeleri, güneşi etkinlik alanları ile başkentlilerin keyif noktası haline geldi.