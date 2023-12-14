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Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk dört ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Söz konusu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren uygulanan aylık yüzde 2'lik artış oranından yükseltilmiştir.

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk dört ayı için yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanmaktaydı. Trafik sigortası azami primi, 2024 Mayıs ayından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecektir.

Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında, asgari ücret artış oranı yüzde 45, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacaktır. Bu şekilde belirlenen endeks, 2024 mayıs ayında yürürlüğe girecek olan zorunlu trafik sigortası primlerine yansıyacaktır.