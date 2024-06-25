Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Gençlik Kampları'na müracaat tarihi 7 Temmuz’a kadar uzatıldı. Bu kamplar, 12-15 yaş arası çocuklar ve 16-25 yaş arası gençler için iki farklı tema altında gerçekleştirilecek: Deniz Kampları ve Doğa Kampları. Katılımcılara eşsiz bir yaz tatili sunmayı hedefleyen bu kamplar, gençlere unutulmaz anılar vaat ediyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Gençlik Kampları’na katılmak isteyen gençler, 7 Temmuz tarihine kadar başvurularını online olarak https://e-genc.gsb.gov.tr/KampBasvuru adresinden yapabilirler. Elektronik başvuru yapma imkanı olmayanlar ise gençlik merkezlerine giderek başvurularını gerçekleştirebilecek. Düzenlenecek olan deniz kamplarına 12-15 yaş arası çocuklar, doğa kamplarına ise 16-25 yaş arası gençler katılabilecek.

KAMPLAR ÜCRETSİZ

Gençlik Kampları tamamen ücretsiz. Katılımcıların yolculuk ve sağlık sigortası masrafları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bu sayede tüm gençler, herhangi bir maddi yük altında kalmadan bu eşsiz deneyimi yaşayabilecekler.

KAMPTA NELER VAR?

Kamplar boyunca çeşitli sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenecek. Katılımcılar, kamp temasına uygun olarak düzenlenen atölyelere katılacaklar. Ayrıca doğa yürüyüşleri, spor müsabakaları ve eğlenceli aktivitelerle dolu dolu bir yaz tatili geçirecekler. Bu aktiviteler sayesinde gençler, hem yeni arkadaşlıklar kurma hem de kişisel gelişimlerini destekleme fırsatı bulacaklar.

"BAŞVURU İÇİN ACELE EDİN"

Yozgat Gençlik Merkezi yetkilileri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Gençlik Kampları’na katılarak unutulmaz bir yaz deneyimi yaşamak isteyen gençler, başvuru tarihini kaçırmamak için acele etmeli. Gençlik Kampları ile hem eğlenin hem öğrenin! Bu yazı dolu dolu geçirmek ve harika anılar biriktirmek için gençlerin başvurunuzu yapın” dedi.

Başvuru tarihinin uzatılması ile daha fazla gencin bu fırsattan yararlanması hedefleniyor. Kamplara katılmak isteyen gençler, başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlayarak yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirebilirler.