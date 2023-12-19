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Sağlıklı bir sebzenin faziletleriyle dolu olan domates, yanlış tüketimle tehlike arz edebilir.

Domates, besleyici ve sağlıklı bir sebze olarak bilinirken, bazı durumlarda yanlış tüketim şekilleri sağlık risklerini artırabilir. Domatesi yanlış hazırlama veya saklama yöntemleriyle tüketmek, içeriğindeki asit seviyesini artırarak bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Doğru tüketim yöntemlerini bilmek ve domatesi sağlıkla tüketmek önemlidir. İşte, çoğu kişinin bilmediği, yanlış domates kullanımına dair detaylar:

BOZUK DOMATES TÜKETİMİ SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR

Domatesin bir tarafı çürüdüyse, bozulan kısmı kesip kalanını tüketmek yerine doğru bir hareketle tamamen atmak gereklidir. Uzmanlara göre, vücut ömrü boyunca birçok mikrobu yenebilir, ancak bozuk domates tüketimi ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Küf, astım, alerji ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabilir.

Domatesin yanı sıra, nemli ve sıvı ürünlerde küf bulunabilir. Konserve ürünler, yoğurt, ekmek ve içeceklerde görülen küf, tamamen atılmalıdır. Küfün sebep olduğu hastalıklar arasında astım, kanser, nezle, alerji, nefes darlığı, öksürük ve kaşıntı yer almaktadır.