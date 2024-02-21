Geçen yıl duyurulan ve ilk kez ev almak isteyenlere yönelik uygun koşullu konut kredisi kampanyası için henüz yeni bir duyuru yapılmadı. Peki, yeni bir kredi kampanyası ne zaman açıklanacak?

Konut piyasasında, özellikle düşük faizli kredi kampanyasına odaklanılmış durumda. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BDDK ve Merkez Bankası'nın ikinci ve üçüncü ev alımlarında krediye erişimi zorlaştırdığını belirtmişti, bunun üzerine "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kredilerine ilişkin önemli bir beklenti olduğunu ifade ediyor. Özelmacıklı'ya göre, konut erişimi ve finansmanına ilişkin problemler, ipotekli satışlardaki düşüşlerle de görülmekte. Son aylarda yapılan konut satışları, son 11 yılın en düşüğü olarak kaydedildi. Yeni kredi kampanyası ayrıca konut üreticileri için de önemli; çünkü satılabilir bir piyasa olmaması durumunda yeni projeler başlatılamıyor.

Konut fiyatlarında önümüzdeki dönemde daha yüksek artışlar bekleniyor. Konutlardaki faiz oranlarının yükselmesi, tüketicilerin konuta erişimini kısıtlıyor. Hükümetin yatırımcılara yönelik kısıtlamaları da gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi azaltmış durumda. Yüksek mevduat faizleri, vatandaşları paralarını konut yerine mevduatta değerlendirmeye teşvik ediyor. Ancak kira artışlarına getirilen sınırlamalar, ev sahiplerini olumsuz etkiliyor ve insanları konut alarak kiraya vermekten caydırıyor.

Konut kredisi faiz oranlarındaki artışlar da dikkat çekici. Mevcut konut kredilerindeki faiz oranlarının yüzde 2.84'ten yüzde 2.95'e yükseldiği görülüyor. Seçimlerin ardından piyasaların biraz daha rahatlaması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olası bir planlamasıyla seçimlerden sonra yeni bir kredi kampanyası yapılabilir. Uzmanlar, bu yeni kampanyanın faiz oranının yüzde 1.5 civarında olabileceğini ve özellikle hiç evi olmayan ve bir süredir aynı ilde ikamet eden kişilere yönelik sınırlı bir kredi paketi olabileceğini değerlendiriyor.