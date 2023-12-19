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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik faturası beklemekten sıkılan vatandaşlar için inovatif bir çözüm getiriyor. Yeni geliştirilen MASS (Mobil Anlık Sayaç Sistemi) uygulaması sayesinde artık elektrik tüketim oranları ve fatura tutarları anlık olarak takip edilebilecek.

Şikayetlerin artmasıyla başlayan süreçte EPDK, vatandaşların elektrik harcamalarını daha şeffaf bir şekilde yönetebilmesi için MASS isimli mobil uygulamayı hayata geçiriyor. Akıllı elektrik sayaçlarıyla entegre olan bu sistem, kullanıcılarına telefonları üzerinden elektrik tüketim verilerini anlık olarak sunacak.

MASS uygulaması, vatandaşlara ay boyunca harcadıkları enerji miktarını detaylı bir şekilde gösterirken, komşularıyla da karşılaştırmalar yapma imkanı sağlayacak. Ayrıca, planlanan elektrik kesintileri hakkında da kullanıcılara bilgi vererek, kesinti süreçlerini daha önceden öğrenmelerine yardımcı olacak.

Bu yeni sistemle birlikte, dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler, gerekli teçhizat, altyapı ve akıllı sayaç kurulum işlemlerini üstlenirken, vatandaşlar sayaç değişimleri sırasında ek bir maliyetle karşılaşmayacaklar.

Elektrik faturalarını beklemek zorunda kalmadan anında bilgi almak isteyenler, MASS uygulamasını telefonlarına indirerek enerji harcamalarını daha etkin bir şekilde yönetebilecekler. Bu yenilikçi adım, elektrik tüketimi konusunda daha bilinçli ve kontrol sahibi bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Tüm detaylar ve uygulama indirme bağlantısı için haberimizi inceleyebilirsiniz.