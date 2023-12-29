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Bu gelişme, Merkez Bankası'nın para politikası özetlerine de yansıdı ve ocak ayında asgari ücretin etkisiyle enflasyonun yükseleceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Aylık enflasyondaki bu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmekte" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan asgari ücret artışının, 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe gireceği ve toplamda 17 bin 2 lira olacağı belirtildi. Bu miktarın 700 lirasının asgari ücret desteği olarak ayrılacağı ifade edildi. Geçen hafta yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkarmıştı.

NTV'nin haberine göre, aylık enflasyonun özellikle asgari ücret ve benzeri ücret ayarlamaları ile zamana bağlı fiyat belirleme eğiliminden kaynaklı olarak ocak ayında yükseleceği belirtildi. Açıklamada, "Aylık enflasyondaki söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmekte" ifadesine yer verildi.

Özetlerde, enflasyon beklentilerinde sınırlı bir iyileşme gözlendiği ve yapılan anlaşmalar ile teknoloji yatırımlarına odaklanacak doğrudan yabancı yatırımların dış finansmanı destekleyeceği vurgulandı.