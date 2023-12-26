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Gelişen ödeme teknolojileri arasında hızla popülerleşen temassız ödeme yöntemleri, pratik, kolay ve hızlı olmaları nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak, temassız ödemelerin geleneksel ödeme yöntemlerine göre daha güvenli olup olmadığı konusundaki tartışma devam ediyor. Uzmanlar, bu konuda önerilerde bulunarak kullanıcılara rehberlik ediyor.

Yakın Alan İletişimi olarak bilinen NFC, 2010'ların ikinci yarısında kablosuz teknoloji ve yeni bir ödeme standardı olarak ortaya çıktı. NFC, orijinal çip tabanlı kartları daha kullanışlı hale getirerek ödeme terminallerine veya ATM'lere kart takma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Temassız ödemelerin yanı sıra, NFC özellikli cihazlar aracılığıyla telefonlar da ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Siber güvenlik şirketi ESET, temassız ödemelerin geleneksel ödeme yöntemlerine göre güvenli olup olmadığını inceledi ve önerilerini paylaştı.

NFC'NİN GÜVENLİĞİ

NFC'nin temassız işlemleri kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı düşünüldüğünde, genel olarak güvenli olması beklenir. Ancak, diğer kablosuz iletişim yöntemleriyle kıyaslandığında, ele geçirilmesi daha zor olsa da, bazı siber saldırı türlerine karşı savunmasız olabilir. NFC'nin özellikle ödeme işlemlerinde daha güvenli olduğu söylenebilir, ancak teknolojinin hata yapma olasılığını göz ardı etmemek önemlidir.

TELEFONLA ÖDEME GÜVENLİ Mİ?

NFC özelliği, telefonlarda da bulunmaktadır. Apple Pay, Google Pay gibi hizmetler, PIN, parmak izi veya yüz taraması gibi ek güvenlik önlemleri gerektirdiği için daha güvenli olabilir. Bu hizmetler sadece etkinleştirildiğinde çalışır ve hesap bilgilerinizi koruma konusunda daha fazla kontrole sahiptir. Telefonla ödeme yapmak, kartların fiziksel olarak kaybolma riskini azaltabilir.

TEMASSIZ ÖDEMELERİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER

Telefonla Ödeme Kullanın: Bu uygulamalar, ek kimlik doğrulama gereksinimleri nedeniyle temassız kartlara göre daha güvenli olabilir.

Akıllı Saatleri Kullanmayın: Düşük güvenlik seviyeleri nedeniyle, akıllı saatler aracılığıyla yapılan ödemeler potansiyel risklere yol açabilir.

RFID Engelleyicileri Deneyin: Bu, kartınız ile dış dünya arasında bir bariyer oluşturarak ele geçirme saldırılarını azaltabilir.

Düşük Ödeme Limitleri Belirleyin: Banka veya bankacılık uygulamaları aracılığıyla temassız ödemeler için maksimum bir limit belirleyerek güvenliği artırabilirsiniz.