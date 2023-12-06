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Komisyon tarafından, Sakarya Caddesi başlangıcı ile Şehzade Caddesi başlangıcı (Saat Kulesi) arasında bulunan Yozgat Yazısı önüne park yasağı kararı alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, “Şehzade Caddesi Sayarlar İş Merkezi önü (Saat Kulesi) ile ada içerisi ve köşelerine araç park etmenin yasak olduğu, Saat Kulesi-Yimpaş Kavşak ile Yimpaş Kavşak-Saat Kulesi arası Yolcu ve Yük İndirme Bindirme Cepleri belirlenmiş olup kısa süreli İndirme ve Bindirmelere müsaade edilmiş, bu bölgelere park yasağı getirilmiştir. Kınalı Hasan Kız Yurdu dört bir yanını çevreleyen (Kınalı Hasan Caddesi-Gelibolu Sokak-Eceabat Sokak-Kilitbahit Sokak) ve Cafeler Önü Cadde boyunca Sağlı Sollu olmak üzere park yasağı kararı alınmıştır. Trafiğin daha düzenli çalışması için belirtilen yerlere Trafik İşaret ve Levhalarının montajı yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Görevlilerince İdari Yaptırımlar uygulandığından vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Park Yasağı olan yerlere, Yolcu ve Yük İndirme Bindirme Ceplerine araçlarını park etmemeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.