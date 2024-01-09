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Bazı bankalarda üç aya kadar vadeli mevduat faizleri yüzde 40'ın altına kadar gerilemiş durumda.

2023 yılının son günlerinde rekor seviyelere ulaşan mevduat faizleri, politika faizlerindeki artışlar, KKM'den çıkış ve bankaların bilanço düzeltme çabaları ile birlikte azalmaya başladı. Aralık ayında yüzde 50'yi aşan Türk Lirası mevduat faizleri, şu anda bazı bankalarda üç aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40'ın altına indi.

Üç aya kadar vadeli Türk Lirası mevduat faizleri, 2023 yılını yüzde 45-47 seviyelerinde tamamlarken, 2024'te yüzde 41'e kadar geriledi. Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 36-37 seviyelerine kadar düşerek yüzde 40'ın altına indi.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre; geçen yılın son ayında bankacılık sektöründe, bankadan bankaya bilanço yapısına bağlı olarak farklılık gösteren 3 aya kadar vadeli standart Türk Lirası mevduat faizi, 50 bin liranın altında bile yüzde 40,5-45 seviyelerinde bulunurken, mevduat hacmi büyüdükçe yüzde 48-53 seviyelerine çıktı. Yılın son haftasında tüm bankalar, Türk Lirası mevduat faizlerinde hızlı bir düşüşe geçti ve bu durum Merkez Bankası verilerine yansıdı. Hoş geldin, yeni müşteri kampanyalarıyla daha da yüksek seviyelere çıkan standart Türk Lirası mevduat faizi, 3 aya kadar vadede yılı yüzde 52,5 seviyesinden kapattı.