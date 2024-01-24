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Hipertansiyonun, sistolik (büyük) ya da diastolik (küçük) tansiyon değerlerinin herhangi birinin beklenen değerlerden yüksek olması durumu olduğunu belirten Uzm. Dr. Alirıza Erbay, “Ülkemizde erişkinlerde hipertansiyon her 3 kişiden 1’ini etkilemiştir. Bu oran 65 yaş üzerinde her 5 kişiden 2’si şeklindedir” dedi.

Yozgatlı vatandaşları da yakından ilgilendiren sağlık problemi hakkında uzmanlar uyarıda bulundu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Alirıza Erbay, hipertansiyon hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 1990 yılından 2019 yılına kadar dünyada hipertansiyona sahip olan hasta sayısı yaklaşık 2 kat arttığını vurgulayan Uzm. Dr. Alirıza Erbay, 1990’da 648 milyon, 2019’da 1 milyar 278 milyon kişinin hipertansiyon hastası olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

“ÖLÜMLERİN YÜZDE 14’ÜNÜN SORUMLUSU”

Hipertansiyonun ciddi bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Erbay, “Tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 14’ünün sebebi hipertansiyondur” diye konuştu.

Hastane ve ofis/ işyeri ölçümleri yüksek ise hemen hipertansiyon tanısı koyulmamasını söyleyen Uzm. Dr. Erbay, “Ambulatuvar kan basıncı ölçüm cihazı takılarak kan basıncını 24 saat izleyip, tekrar değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“YAŞLILARDA VE GEBELİKTE YÜKSEK TANSİYON”

80 yaşının üstünde ve gebelikte tedaviye başlanan tansiyon değerleri daha yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Erbay, “Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliğinde tedaviye başlama değerleri daha düşüktür” ifadelerini kullandı.

“HEDEF DEĞER 140/90 VE ALTI OLMALIDIR”

Tansiyonun düşürülmesi tedavinin ana hedefi olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Erbay, “Hedef değer sadece yüksek tansiyonu olan hastalarda 140/90 ve altı olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Genel yaşam tarzı değişiklikleri kesinlikle önerilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Erbay, “Ağırlığınızı düşürün, fiziksel aktiviteyi arttırın, tuzu sınırlayın, kan yağlarını-kolesterolü düşürün, alkolü azaltın, sigarayı bırakın, meyve ve sebzeyi arttırın” açıklamasında bulundu.

Uzm. Dr. Erbay, “Son olarak tansiyon yüksekliği, tansiyon hastalığı, hipertansiyon, süpertansiyon terimleri aynı hastalığı vurgulamaktadır” diyerek sözlerini sonlandırdı.