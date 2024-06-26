Türkiye Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 16 turuna çıkmayı hedefleyen Türkiye, Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan bu önemli mücadelede sahaya çıkacak.

YOZGATLILARDAN BEKLENTİ BÜYÜK!

Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda Yozgatlı üç oyuncu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Mert Müldür de yer alıyor. Teknik direktörün muhtemel 11'inde de bu iki isim kendine yer bulacak.

Milli Takım’da muhtemel ilk 11’de yer alacak olan Yozgatlı oyuncular Arda Güler ve Mert Müldür’den beklenti büyük.

Maç, TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Dortmund'daki atmosferin ardından bu kez Hamburg, Ay-Yıldızlılar için ev sahipliği yapacak.

61 bin kişilik Volksparkstadion'da gerçekleşecek olan karşılaşma öncesinde tribünler, Türk taraftarlarının coşkusunu yansıtacak büyük bir yürüyüşe şahit olacak.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Altay Bayındır; Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz﻿

ÇEKYA: Stanek; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Barák, Provod, Douděra; Hložek, Chytil