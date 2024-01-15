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Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda, seçmenlere şu uyarılarda bulunuldu:

"Seçmen kaydınızı sorgulayın" yazılı elektronik posta ve kısa mesaj gönderen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun.

Söz konusu kanallar aracılığıyla gönderilen şüpheli linkleri açmayın.

Web adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Tarafınıza gönderilen bu tür iletileri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirin.

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri yalnızca "https://secmen.ysk.gov.tr" adresinden, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan, "444 9 975" numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezinden, e-devlet'ten yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyin.