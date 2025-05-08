Adana’da 06-08 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda Yozgat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Muhammed Gökhan Alıç, 41 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, genç sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti. Alıç’ın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Altınkaynak, “Öğrencimizin bu başarısı, ilimizde spora verilen önemin bir göstergesidir. Kendisini ve emeği geçen öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Altınkaynak, öğrencilerin sportif başarılarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Genç sporcu Muhammed Gökhan Alıç ise hedefinin milli takıma seçilerek uluslararası arenada Yozgat’ı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.