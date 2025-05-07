Soruşturma sürecinde ifadeye çağrılan Gülay, 6 Mayıs tarihinde savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülay’ın, soruşturma dosyasındaki yeri ve yöneltilen suçlamalar hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

MEHMET İLHAN GÜLAY KİMDİR?

Mehmet İlhan Gülay, Türkiye’nin önde gelen mücevherat markalarından Gülaylar Altın’ın yönetiminde yer alan üçüncü kuşak bir iş insanıdır. Şirketin kurucusu olan dedesi İhsan Gülay, saat tamirciliği ile başladığı meslek hayatında oğluyla birlikte sarraflık işine yönelmiş ve 1928 yılında Gülaylar markasının temellerini atmıştır.

Günümüzde Mehmet İlhan Gülay liderliğindeki Gülaylar Grup, kuyumculuk sektörünün yanı sıra inşaat, turizm, ofis çözümleri ve uluslararası lojistik gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Grup bünyesinde, City's Nişantaşı Alışveriş Merkezi, Elegance Hotels International Marmaris, Meydan İstanbul Projesi, IGT Shopping Mall (New York), Uluslararası Lojistik Merkezi (Gebze) ve Just Work Ofis Kampüsü gibi yatırımlar yer almaktadır.

Yozgat kökenli olan Mehmet İlhan Gülay, hem aile mirasını sürdürmekte hem de şirketin farklı sektörlere açılmasında aktif rol oynamaktadır.

Soruşturmaya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.