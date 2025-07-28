Fenerbahçe 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
Fenerbahçe 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
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Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Kayseri’de düzenlenen ANALİG Yüzme 4. Grup Bölge Müsabakalarında derece elde eden sporcuları tebrik etti.

Anali̇g Müsabakalarında Başarı2

Yapılan açıklamada, Kızlar 13 Yaş Kategorisinde üçüncü, Erkekler 13 Yaş Kategorisinde ise dördüncü olan sporcular ile antrenörlerin başarılarından dolayı kutlandığı belirtildi.

Anali̇g Müsabakalarında Başarı1

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarı gösteren sporcular ve antrenörlerine teşekkür ederek, gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmelerini temenni etti.

Muhabir: Emre Akses