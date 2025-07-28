Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Kayseri’de düzenlenen ANALİG Yüzme 4. Grup Bölge Müsabakalarında derece elde eden sporcuları tebrik etti.

Yapılan açıklamada, Kızlar 13 Yaş Kategorisinde üçüncü, Erkekler 13 Yaş Kategorisinde ise dördüncü olan sporcular ile antrenörlerin başarılarından dolayı kutlandığı belirtildi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarı gösteren sporcular ve antrenörlerine teşekkür ederek, gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmelerini temenni etti.