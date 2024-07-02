A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda oynanacak bu kritik mücadelede milliler, rakiplerini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Avrupa Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı Avusturya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın muhtemel 11’i ise belli oldu. Önceki maçlarda adlarını duyuran Yozgatlı Arda Güler ve Mert Müldür’ün de ilk 11’de yer alacağı öğrenildi. İşte detaylar…

MİLLİLERİN HEDEFİ ÇEYREK FİNAL

Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi amaçlayan Ay-yıldızlılar, galibiyet için sahada olacak. F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya galibiyetleriyle 6 puan toplayan A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Ralf Rangnick yönetiminde Fransa, Hollanda ve Polonya'nın bulunduğu D Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladı. Ancak, Avusturya'da Patrick Wimmer, Türkiye maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

MONTELLA YÖNETİMİNDE İSTATİSTİKLER

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, 11 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 15 gol atan milliler, 17 gol yedi. Peki, A Milli Takım maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte Avusturya - Türkiye maçının ayrıntıları...

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'teki dördüncü maçında Avusturya ile karşılaşıyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen Ay-yıldızlar, Avusturya maçına odaklandı. Leipzig Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcıları ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro olacak. Avusturya - Türkiye maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Yozgatlı Mert Müldür, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yozgatlı Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch

MAÇ HANGİ KANALDA?

EURO 2024 grup aşamasındaki karşılaşmaların büyük bir çoğunluğu TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamı ise TRT 1'de olacak. UEFA'nın kararı gereği, frekansları ülke sınırlarını aşan yayıncı kuruluşlar maç saatinde yayınlarını şifreliyor. Avusturya - Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler frekans güncelleme işlemlerini yapmalıdır.

A MİLLİ TAKIM'DA İKİ CEZALI OYUNCU

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezaları nedeniyle Avusturya maçında forma giyemeyecek. Ancak cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı sahadaki yerini alacak. Avusturya maçında, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler gibi oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Avusturya maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 12. SINAV

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 12. sınavını Avusturya karşısında verecek. Montella'nın ilk 3 karşılaşmasını kazanan Türkiye, sonraki 5 maçta galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet hasretine son verdi. Milliler, Montella yönetiminde çıktıkları 10. maçta Portekiz'e kaybederken, son maçında Çekya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan milliler, kalesinde 17 gol gördü.

EURO 2024'TE TEK MAĞLUBİYET PORTEKİZ KARŞISINDA

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024 grup aşamasındaki ilk resmi maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. İkinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilen milliler, gruptaki son karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yendi.