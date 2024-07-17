Türkiye, Euro 2024'te çeyrek finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Milli Takımın önemli eksiklerine rağmen elde edilen bu başarı, hem ülke içinde hem de uluslararası arenada büyük ilgi gördü. Turnuvada sergiledikleri performanslarla öne çıkan Yozgatlı oyuncuları sizler için derledik.

Yozgatlı isimlerin attığı goller ve turnuvadaki başarıları, Euro 2024’te Milli Takım’ın parlayan yıldızları listesinde yer aldı.

Yozgatlı yıldızların Euro 2024'te gösterdikleri mücadele ve sergiledikleri performans ile dikkat çekti. Yozgatlı Arda Güler ve Mert Müldür’ün büyük başarı göstermesi hem ülke içinde hem de ülke dışında dikkat çekti.

ARDA GÜLER

A Milli Takımın genç süper yıldızı Yozgatlı Arda Güler turnuva boyunca gösterdiği performans ile gelecek yıllarda milli forma ile neler yapabileceğinin kısa bir özetini verdi. Gürcistan maçında attığı inanılmaz gol ve Hollanda maçında yaptığı ince asist Yozgatlı Arda'nın seviyesinin çok farklı bir yerde olduğunu tüm futbol kamuyouna göstermiş oldu.

ARDA GÜLER'İN YOZGATLI KÖKENLERİ

Real Madrid ve Milli Takımın parlayan yıldızı Arda Güler'in, Yozgat kökenli olduğu öğrenildi. Annesi Serap Güler'in Yozgat'ın Musabeyli Boğazı Köyü'nden olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, Yozgatlılar arasında büyük bir gurur kaynağı oldu.

MERT MÜLDÜR

Milli takım içerisinde sergilediği istekli ve başarılı oyunuyla öne çıkan oyuncularımızdan birisi Yozgatlı Mert Müldür. Zorlu bir sakatlık periyodu yaşamasına rağmen geçtiğimiz yılın ikinci yarısı Fenerbahçe'de yavaş yavaş forma şansı bulmaya başlayan Yozgatlı Mert Müldür, milli takımda kendisinden beklenen performansın çok ötesine geçti. Gürcistan maçında attığı harika golle yıldızlaşana Yozgatlı Mert'in önümüzdeki sezon Mourinho'nun Fenerbahçesinde çok daha fazla süre alması bekleniyor.

MERT MÜLDÜR'ÜN AİLE KÖKENLERİ

3 Nisan 1999'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğan Mert Müldür'ün babası Yozgatlı bir işçi, annesi ise Bingöllü bir ev hanımı. Mert Müldür'ün Yozgatlı kökenleri, onun milli takımdaki başarısını daha da anlamlı kılıyor.

Türkiye'nin Euro 2024'teki çeyrek final başarısı, Yozgatlı oyuncular Arda Güler ve Mert Müldür'ün performanslarıyla taçlandı. Bu iki yıldızın sergilediği oyun, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada büyük beğeni topladı.