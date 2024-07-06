Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak Hollanda - Türkiye karşılaşmasına Türk futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İşte, çeyrek finalde sahaya çıkacak muhtemel 11'imiz ve maçın tüm detayları...

A MİLLİ TAKIM ÇEYREK FİNALDE

Ay-yıldızlı ekibimiz, Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi güçlü rakiplerin yer aldığı çeyrek finale kalmayı başardı. Avusturya'yı 2-1'lik skorla geçerek büyük bir başarı elde eden A Milli Futbol Takımı, gözünü Hollanda maçına çevirdi. Montella yönetiminde dikkat çeken performansıyla Milliler, oynadığı dört karşılaşmanın üçünden galibiyetle ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşmanın muhtemel 11’i ise belli oldu. Önceki maçlarda adlarını duyuran Yozgatlı Arda Güler ve Mert Müldür’ün de ilk 11’de yer alacağı öğrenildi. İşte detaylar…

A Milli Takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde 6 gol gördü. Hollanda karşısında alınacak bir galibiyet, Türkiye'yi İsviçre - İngiltere eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya getirecek. A Milli Takım’da Yozgatlı Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların performansı merakla bekleniyor.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı temsilcimiz, yarı finale çıkmak için sahaya çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan maçta, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Karşılaşma, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde 4 karşılaşma oynanacak. Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Türkiye, Hollanda ve Portekiz’in çeyrek final heyecanı TRT 1 ekranlarında olacak. Hollanda - Türkiye karşılaşması da hem TRT 1 hem de TRT Tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Mert Günok, Yozgatlı Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Yozgatlı Arda Güler.

A Milli Takım'da Cezalı Oyuncular

A Milli Takım'da İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, kart cezaları nedeniyle cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ancak cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacak. VAR görevini ise Fransız Jerome Brisard üstlenecek.