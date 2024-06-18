İtalya'nın Serie A ekibi Sassuolo'nun defans hattında parlayan Mert Müldür, Türk futbolunu gururla temsil ediyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla transfer döneminin gözde oyuncularından biri haline gelen Müldür, Türkiye'nin alt yaş gruplarında yetişti ve savunmanın farklı bölgelerinde etkili bir şekilde oynayabilme yeteneğine sahip.

MERT MÜLDÜR'ÜN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Mert Müldür, 3 Nisan 1999'da Avusturya'nın Viyana şehrinde doğdu. Futbola küçük yaşlarda başlayan Müldür, Türkiye'nin alt yaş takımlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Savunmanın sağ bek pozisyonunda yetişmesine rağmen, esnek oyunculuk yeteneği sayesinde savunmanın her bölgesinde başarılı performanslar sergiledi.

Özellikle 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı formasıyla gösterdiği üst düzey performans, Müldür'ün yeteneklerini uluslararası arenada kanıtlamasına yardımcı oldu. Genç oyuncu, İtalya maçında takımının en verimli isimlerinden biri olarak öne çıktı ve bu performansıyla İtalyan futbolseverlerin takdirini kazandı.

SASSUOLO'DAKİ BAŞARISI VE DEĞERLENİŞİ

Mert Müldür, 2019 yılında Sassuolo'ya transfer oldu ve burada hızla yükselişe geçti. Sağlam performansıyla takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Müldür, sağ bek pozisyonunda gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezonun ilk devresinde 13 maçta forma giyen Müldür, bir asist yapma başarısı gösterdi ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Transfermarkt verilerine göre, Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri yaklaşık 9 milyon Euro civarında. Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olduğu dönemde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro seviyesindeydi. Genç oyuncu, kısa sürede değerini üç kat arttırarak dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

GALATASARAY'A TRANSFER OLABİLİR Mİ?

Mert Müldür'ün performansı, Türkiye'nin büyük kulüplerinden Galatasaray'ın radarına girmesine neden oldu. Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için Müldür'ü transfer etme isteğini yönetime iletti. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Müldür'ün Türk futbolunda daha da büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Mert Müldür'ün hikayesi, Türk futboluna kazandırdığı başarılar ve gelecekteki potansiyeliyle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performans, Türk futbolseverlerin ve kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.