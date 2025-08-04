Hem Yozgat hem de edebiyat için heyecan verici açıklamalarda bulunan Çiftçi, Yozgat’ta geçen ilk romanını Eylül ayında okurla buluşturacağını açıkladı.

“Hikaye Uzadı Roman Oldu”

Öykü ve hikayeleri ile tanınan Yozgatlı yazar Mustafa Çiftçi, ilk romanını yazdığını açıklayarak “Hikaye uzadı roman oldu” sözleriyle süreci özetledi. Çiftçi, yeni eserinin ismini de ilk kez gazetemiz aracılığıyla paylaştı.

Kızından İlham Aldı

İlk romanının da tıpkı diğer kitapları gibi Yozgat’ta geçen bir hikâye olduğunu ve İletişim Yayınları etiketiyle Eylül ayında raflarda yerini alacağını söyleyen Çiftçi, “Kiraz Çiçeği Kolonyasını hiç sürdünüz mü bilmiyorum, çok güzel bir kokudur, bana da kızım hediye etmişti. Oradan ilham aldım ve adı Kiraz Çiçeği Kolonyası oldu inşallah okuyucularımız da beğenirler” dedi.

Yozgat'ın Dili Tataristan Ve Kosova'da Yaşayacak

Çiftçi öyküleri hakkında yeni bir gelişmeden de bahsetti. Tataristan’da hazırlanan 21. Yüzyıl Türk Edebiyatçıları Antolojisi’ne bir öyküsünün dâhil edildiğini ve ayrıca Kosova’da da bir hikâyesinin Arnavutçaya çevrildiğini payaştı. Yazar Çiftçi, “Bu hikâyelerde kullanılan dil Yozgatlının günlük dili. O dil ölmesin, edebiyata geçsin, kayıt altına alınsın istiyorum. Tataristan’da, Kosova’da bu yerel dilin çeviriye konu olması sevindirici” şeklinde konuştu ve bu gelişmelerin memleketi Yozgat adına da sevindirici olduğunu vurguladı.

“Yalnızlığı Tercih Ediyorum”

Yazma sürecinde sakinliği ve yalnızlığı tercih ettiğini söyleyen Çiftçi, “Hemşehrilerim bilirler, burada pek dışarıya çıkmadan kendi hâlimde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bu çalışmaların karşılık bulması, okurla buluşması, antolojilerde yer alması, Rabbime dua ettiğim, Allah’ım, devamı gelsin, elimden alma, bana sağlık ver, devam edeyim dediğim bir gelişmedir” şeklinde konuştu.

Romanla Devam Ediyor

Yazarlık sürecinde bugüne kadar dört hikâye kitabı, iki derleme çalışması ve bir deneme kitabı bulunan Çiftçi, şimdi ise ilk romanını çıkarmanın heyecanını yaşıyor.

Kısaca eserlerinden bahseden Çiftçi, yazı serüveninin roman formunda devam ettiğini belirterek, “Bundan sonra tekrar hikâye mi olur, roman mı olur, açıkçası zamanla göreceğiz. Şu an için bir planım yok. Okurlar ve bazı yazarlar zanneder ki hikâye, romana geçmeden evvel bir aşamadır. Hâlbuki öyle değil. İkisi de ayrı türlerdir. İkisinin de okuru farklı, ikisinin de edebî lezzeti farklı” ifadelerini kullandı.

Okurla Buluşmaya Hazırlanıyor

Mustafa Çiftçi, Yozgat’ta geçen hikâyeleri, yöresel dili yaşatma çabası ve edebiyatın evrensel gücüne olan inancıyla hemşehrilerine ve Türk edebiyatına katkı sunmaya devam ediyor. “Kiraz Çiçeği Kolonyası” adlı romanı, eylül ayında okurlarla buluşmaya hazırlanıyor