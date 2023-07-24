Bir birinden ünlü isimlerin gecede farklı alanlarda ödülün sahibi olurken Yozgatlı hemşerimiz Yazar Hanife Mert ise, ‘En İyi Çıkış Yapan Yazar’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

ÖDÜLÜNÜ ALDI

Bu sene 10’cusu düzenlenen Altın Melek ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Edebiyat, sanat, müzik, sağlık, iş dünyası ve medyanın yer aldığı gecenin sunuculuğunu Tuğba Özay ve Olcay Kutluca üstlendi. Edebiyat dünyasına sunduğu katkılar ile beğeni toplayan ve sosyal medyada da oldukça etkili olan Yozgatlı yazar Hanife Mert Yılın En İyi Çıkış Yapan Yazarı ödülünün sahibi oldu. Ödülünü Altın Melek Ödülleri Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Kutluca ve ünlü sanatçı Tuğba Özay’ın elinden alan Yazar Hanife Mert mutlu olduğunu dile getirdi.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YAZARI

Hanife Mert, “ 10’uncu Altın Melek Ödülleri kapsamında başarılı yatırımcıların, sanat, edebiyat, TV, basın ve iş dünyasından başarılı kimselerin pek çok dalda ödül aldığı gecede “Yılın En İyi Çıkış Yapan Yazarı” ödülümü ünlü sanatçı Tuğba Özay ve Altın Melek Ödülleri Organizasyon Yönetim Kuru Başkanı Olcay Kutluca’dan almak beni son derece mutlu etti. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnsana en çok kitap yakışır. Mürekkebin kuruduğu yerden kan akar. Ben de diğer yazar arkadaşlarım gibi mürekkebi kurutmamaya çalışıyorum. Kitap okuma oranının oldukça düşük olduğu ülkemizde, ortaya koyduğum eserlerimle karanlığa bir ışık yakmak için çaba sarf ediyorum. Bu ödülü canım kızlarım Merve ve Hande, oğlum Çağcan ve desteğiyle her zaman yanımda olan editörüm, sevgili eşim Eyüp Mert ile beraber alıyorum” dedi.

Daha sonra farklı kanalları temsilen gecede bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yazar Hanife Mert başarısının sırrı için "Yazmak benim için bir tutkudur. Kendimi en iyi yazarak ifade ederim. Başarımın sırrı ise önce çok sevmek sonra sabır, yılmadan mücadele etmektir” dedi

HANİFE MERT KİMDİR?

Yazar 1 Mayıs 1963 yılında doğumlu. Yozgat’ın Çayıralan İlçesine bağlı, Curali Köyü’nde dünyaya geldi. Babasının görevi sebebiyle Muş’ta başladığı tahsiline, İstanbul’da devam etti. 1982 yılında yerleştiği Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat bölümünden 1986 yılında mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı. Özel sektör ve kamu kurumlarının muhasebe servisinde muhasebe müdürü olarak görev yaptı. 2008 yılında Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan emekli oldu. Yazın hayatına 2010 yılında blog yazarlığı ile başladı. Felsefi, sosyal ve kültürel içerikli yazılarıyla, amatörce yazdığı şiirleri, öykü, makale ve denemeleri; www.yaren33.blogspot.com.tr / http://blog.milliyet.com.tr/ sitelerinde ve edebiyatla ilgili pek çok sitelerde yayınlanmaktadır.

Yazılarının yayınlandığı Gazete ve Dergiler; Yazar halen Mersin Güney Gazetesi “Özgür Kalem” köşesinde yazmaktadır. Ayrıca İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Birliği İLESAM’a ait; İlim ve Edebiyat Dergisi, Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği’ne ait; Maki Dergisi ve İçel Sanat Kulübü Dergisi’nde öykü, deneme ve makaleleri yayınlanmaktadır. Yazar; Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Edebiyat Ödülleri’ 2022’de “Yılın Yazarı” ödülüne layık görüldü. yrıca; Altın Melek Ödülleri Organizasyonu kapsamında 10 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul Bostancı’da Green Park Hotel’de gerçekleşecek olan; edebiyat alanında “Yılın en iyi çıkış yapan yazarı” ödülüne layık görülmüştür.

Üyesi Olduğu Dernek/ Birlikler, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği (MEŞYAD), İçel Sanat Kulübü

Kitapları;

İlk kitabı “Düş Batımı” 2015 Ocak ayında okurlarıyla buluştu. Düş Batımı kitabının konusu dağılmış aileler ve bunların topluma etkileri. Gerçek yaşam öyküsünden hareketle kurgulanarak yazdığı sosyal içerikli bir romandır. Kitabın 4. Baskısı bitmek üzere.

2. Kitabı “Bakış Acısı” Düş Batımı okurlarının talepleri üzerine oluşturulmuş bir öz romandır. 2017 Ekim ayında okurlarıyla buluştu.

3. Baskısını yaptı. Yakında 4. Baskıya geçilecek.

3. Kitabı “Fırçadaki Son Şiir/ Bir Orhan Veli Romanı” adından da anlaşıldığı gibi ünlü şair Orhan Veli Kanık’ın yaşam öyküsünü anlatan kurmaca biyografik romandır. 2017 Kasım gibi yazmaya başladı, 2021 yılının temmuz ayında okurlarıyla buluştu.

4. Kitabı “Yolculuk” Yolculuk kitabı 2023 yılı Ocak ayında okurlarıyla buluştu.

Yolculuk; kişisel gelişim tadında bir kitaptır. Yazarın Felsefi içerikli denemelerinden yaptığı seçkilerimi güncelleyerek yaşanmış hikâyelerle kurgulayarak, filozafların sözleriyle süsleyerek anlatmaya çalıştığı bir kitaptır.

Verdiği Konferanslar:

-27 Kasım 2021 tarihinde CNR 5. Mersin Fuarında Fırçadaki Son Şiir/ Orhan Veli konulu konferans. (Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği Org.)

-8 Mart 2021 ve 2022 tarihlerinde Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Meşyad- Mersin Yenişehir Belediyesi Org. “Adın Kadın olunca” adlı konferans

Yazar 1987 yılından beri Mersin’de yaşamaktadır. Evli ve iki kızı bulunmaktadır. Haber Merkezi