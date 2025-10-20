Yüzden fazla şiir kitabının yarıştığı etkinlikte Çakır, hem dilindeki derinlik hem de duygusal yoğunluk ile jüri ve okurların beğenisini kazandı.

Ödül sonrası duygularını paylaşan Çakır, “Bu başarı; kelimelerime inanan, şiirime değer veren ve her daim yanımda olan herkese ait. Şiirle kurduğum bağın sizlere ulaşması, benim için en büyük ödül.” dedi.

Çakır, ödülü yalnızca bir edebiyat başarısı olarak değil, yaşam mücadelesi veren herkese ithaf ettiğini belirterek, “Bu ödülü; yaşamın en ağır yüklerini omuzlarında taşıyanlara, hayallerini kaybetmiş ama umut etmeyi bırakmamış olanlara, düşe kalka yürürken yaralarını kendi elleriyle saranlara, yalnızlıkla dost olup hayata yeniden başlayanlara ithaf ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İnsanın içsel yolculuğunu ve direncini merkeze alan Çakır, sözlerini, “Kelimelerle dost olanlara, her şeye rağmen mücadeleyi bırakmayanlara ve tutunacak dalı kalmayıp yeniden dirilenlere… Hepsine ithafen yazılmış bir kitap bu. Teşekkür ederim” şeklinde tamamladı.

Duygusal derinliği ve evrensel temalarıyla dikkat çeken Umut Furkan Çakır’ın ödüllü eseri, şiirseverler arasında şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Umut Furkan Çakır Kimdir?

1998 yılında Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde doğan Çakır, ilkokul ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ankara Elmadağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Meslek Yüksek Okulu’nda ön lisans eğitimini tamamladı.

Küçük yaşlardan itibaren şiire ilgi duyan Çakır, eserlerini çeşitli dergilerde yayımladı. İlk şiir kitabı “Kırık Kulplu Bardak” ile okurların karşısına çıkan genç şair, ardından yayımladığı “Kırık Düşler ve Umut” kitabıyla edebiyat dünyasında adından söz ettirdi.