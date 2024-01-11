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Piyasalarda enflasyon endişeleri giderek artarken, dolar/TL, tarihi bir yükselişle 30 TL bandına yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz çarşamba günü açıkladığı enflasyon verilerine göre, aralık ayında ivme kaybetse de, özellikle gıda ve konut harcamalarındaki artışın etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 2.93 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise beklentilerin üzerinde yüzde 65 olarak gerçekleşti. Ancak, piyasalarda enflasyonun artarak devam edeceği endişesi sürerken, uzmanlar mayıs ayında enflasyonun yüzde 70 bandını aşarak zirve yapmasını bekliyor.

Dolar/TL, enflasyon endişeleriyle birlikte tüm zamanların rekorunu kırarak 30 TL bandına yerleşti. Önceki günü 29,92 TL seviyesinde tamamlayan dolar kuru, TL'nin değer kaybı trendini sürdürdü. 2024 başından bugüne kadar TL, yüzde 1,3 oranında değer kaybetti.

Bu gelişmelerle birlikte, önemli merkez bankalarının faiz indirimleri konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu yıl içinde faiz indirimlerine başlaması beklenen bankaların, indirimlere ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizlik, piyasalarda genel bir belirsizlik atmosferine neden oluyor.