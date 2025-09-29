Yozgat’ın Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde 1 konut ve 5 iş yeri satışa sunulacak.

15-16 Ekim’de Müzayede Yapılacak

TOKİ, 48 ilde 509 gayrimenkul için müzayede düzenleyecek. Yozgat’ın Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde ise 1 konut ve 5 iş yeri satışa çıkarılacak.

Konutlar ve İş Yerleri Ayrı Günlerde Satışta

Müzayedede, 15 Ekim 2025’te konutlar, 16 Ekim 2025’te ise iş yerleri satışa sunulacak. Satışlar Ankara, İstanbul ve internet üzerinden saat 10.30’da yapılacak.

127 Konut, 382 İş Yeri Satışa Çıkacak

Genel müzayede kapsamında toplam 127 konut ve 382 iş yeri satışa çıkarılacak. Yozgat ayağında ise Sorgun ve Şefaatli’de belirlenen taşınmazlar yatırımcılarla buluşacak.

Ödeme Koşulları Açıklandı

Konutlarda yüzde 25 peşinatla 72 aya kadar vade, iş yerlerinde ise yüzde 30 peşinatla 60 aya kadar vade imkânı sunulacak.