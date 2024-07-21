Sağıroğlu, bu özelliklerin altının değer kazanmasında önemli rol oynadığını ve ekonomik durumu iyi olanların altına yatırım yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, altının diğer yatırım araçları gibi değer kaybetmeyeceğinin altını çizdi.

Ons fiyatındaki yükselişin gram altını 2.645 TL civarına çıkardığını belirten Sağıroğlu, döviz kurlarındaki dalgalanmanın bu artışta etkili olduğunu söyledi. Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarının daha da artabileceğini öngören Sağıroğlu, gram altının 2.700 - 2.800 TL aralığına çıkabileceğini tahmin etti.

Türkiye'deki döviz kurlarının baskı altında olması nedeniyle TL bazında altın fiyatlarının düşük göründüğünü belirten Sağıroğlu, dünya genelinde ons fiyatının 73 Euro civarında olduğunu ve bu durumun Türkiye'deki alım gücünü zorlaştırdığını ifade etti.

Sağıroğlu, altının güvenli liman özelliğini vurgulayarak, altın fiyatlarının gelecekte de yükselebileceğini öngördü. Altın yatırımının uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini ve anlık fiyat dalgalanmalarına odaklanılmaması gerektiğini belirten Sağıroğlu, yatırımcıların piyasa araştırması yaparak güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını önerdi.

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Gram Altın

Alış: 2.593,39 TL

Satış: 2.596,62 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4,149.43 TL

Satış: 4,245.48 TL

Yarım Altın

Alış: 8,272.92 TL

Satış: 8,490.95 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 17,213.00 TL

Satış: 17,474.00 TL

Gremse Altın

Alış: 41,494.26 TL

Satış: 42,454.77 TL

Ata Altın

Alış: 17,116.38 TL

Satış: 17,553.16 TL