Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Yozgatlı siyasetçi Adnan Beker’in şoförü, trafiğe kapalı yolda ‘dur’ ihtarına uymayarak aracı görevli polis memurunun üzerine sürdü.

Olayda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Nisan Salı günü öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Talatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’e ait olduğu öğrenilen 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka resmi araç, milletvekilinin şoförü İ.A. tarafından kullanılmaktaydı.

Söz konusu araç, güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Cumhuriyet Caddesi’ne giriş yapmak istedi.

Cadde başında görevli polis memuru, aracı durdurarak caddenin trafiğe kapalı olduğunu ve geçişin mümkün olmadığını iletti.

Ancak iddiaya göre, sürücü İ.A. trafik polisinin tüm uyarılarına rağmen aracı durdurmadı ve görevli memurun üzerine sürdü. Polis memuru, aracın çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralı memurun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay sonrası şoför İ.A., Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİLLETVEKİLİ BEKER’DEN AÇIKLAMA: "İTİBAR SUİKASTI YAPILIYOR"

CHP’li Adnan Beker, olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, olaya dair görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Yaşananları “itibar suikastı” olarak nitelendiren Beker, “Biz ne kimseye zarar veririz, ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olayla ilgili olarak hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği öğrenildi.