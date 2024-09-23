İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Yozgatlı Kürşad Zorlu, son günlerde internet ve iletişim hizmetlerinde yaşanan sorunlar ile fahiş zamlar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soru önergesi sundu.

Yozgatlı Milletvekili Zorlu, artan maliyetlerin özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için katlanılmaz bir hale geldiğini vurguladı.

Zorlu, “Son dönemde internet ve iletişim hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve fahiş zamlar, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkımız için kabul edilemez bir durum haline gelmiştir. GSM operatörlerinin varlık fonu yönetimindeki yetersizlikleri, deprem dönemindeki iletişim kopuklukları gibi benzer sorunlara yol açmaktadır” şeklinde konuştu.

Verdiği soru önergesinde Zorlu, GSM operatörleri tarafından uygulanan yüzde 100 ila yüzde 300 oranındaki zamların gerekçelerini sorguladı.

Zorlu’nun önergesinde şu sorulara yer verdi:

GSM operatörleri tarafından yapılan bu yüksek zamların arkasında yatan gerekçeler nelerdir?

Yapılan zamların halk üzerindeki olumsuz etkileri nasıl değerlendirilmektedir?

Farklı ülkelerde benzer hizmetlerin neredeyse yarı fiyatına sunulurken, Türkiye'de bu kadar yüksek zam yapılmasının gerekçesi nedir?

Deprem gibi doğal afetler sırasında yaşanan iletişim sorunları ve genel altyapı eksiklikleri konusunda GSM operatörlerinin herhangi bir yatırım planı mevcut mudur?

Türkiye’nin birçok bölgesinde GSM hizmet kalitesinin giderek kötüleştiği iddiaları hakkında bir değerlendirme yapılmış mıdır?

GSM operatörlerinin hizmet kalitesini denetleyen bir mekanizma var mıdır? Eğer yoksa, bunun oluşturulması için hangi adımlar atılacaktır?

Zorlu’nun önergesi, Türkiye genelinde iletişim hizmetlerinin kalitesine yönelik artan endişeleri gündeme getirirken, devletin iletişim altyapısının iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliğini de ön plana çıkarıyor.

Bu konudaki gelişmelerin, hem vatandaşların hem de sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.