Türkiye İttifakı Genel Başkanı Dr. Sinan Oğan’ın kayınbabası, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat eski Milletvekili Mehmet Ekici vefat etti.

Merhum Ekici'nin cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ankara İncek Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MEHMET EKİCİ KİMDİR?

14 Şubat 1955 Yozgat Doğumlu olan Mehmet Ekici Türk siyasetçidir. Ankara İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümünü bitirdi. Matbaacılık ve Yayımcılık, Serbest Ticaret ile 20. Dönem Ankara ve 23. Dönem Yozgat Milletvekilliği yaptı.