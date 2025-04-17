Mitinge, Ankara Milletvekili ve Yozgat asıllı siyasetçi Adnan Beker de katılım sağlayacak. Saat 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek mitingde, başta ekonomik gelişmeler olmak üzere adalet, demokrasi ve toplumsal birlik konularının öne çıkması bekleniyor.

Ankara Milletvekili Adnan Beker’in mitingde yer alacak olması, memleketi Yozgat’ta olumlu karşılandı. Yerel sorunlara duyarlılığı ve vatandaşlarla kurduğu yakın iletişimle tanınan Beker’in mitinge katılımı, sahadaki birlik ve beraberlik vurgusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Farklı siyasi görüşlere mensup vatandaşların da ilgi göstermesi beklenen miting, yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan önemli bir siyasi etkinlik olarak değerlendiriliyor. CHP yetkilileri, tüm vatandaşları Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki buluşmaya davet etti.