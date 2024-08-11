Bulanık ilçesine bağlı Örenkent köyünde yaşayan Kılıç ve Kaya aileleri arasında bir yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından husumet başladı. Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, kanaat önderi Abdurrahman Çelik, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve Bulanık Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Yozgatlı Kazım Tüysüz'ün girişimleri sonucu aralarındaki husumet giderilen aileler, Bahçelievler Mahallesi Seyit Ahmet Camisi’nde düzenlenen barış töreninde Kur’an-ı Kerim’in altında geçerek kucaklaştılar.

Kanaat önderi Abdurrahman Çelik, İslam'ın ruhunda kardeşlik ve hoşgörünün olduğunu belirterek, kin ve anlamsız husumetin ise insanlığı ve kardeşliği zedelediğini söyledi. Çelik, “Bu husumeti bitirenlerden ve sebep olanlardan Allah razı olsun. Bizler bugün iki Müslüman kardeşimizin arasında bulunan bir husumeti sonlandırmak için bir aradayız. İslam bir vücut gibidir. Vücudumuzun bir uzvu ağrıdığında tüm vücut ağrır. İşte herhangi bir yerde iki Müslüman kardeşimiz arasında bir husumet oluştuğunda, sadece aralarında husumet bulunan kişiler ve aileler değil, biz hepimiz rahatsız oluruz. Bu nedenledir ki biz Müslümanlar hem bu dünyayı, hem ahretimizi düşünerek bizi rahatsız edecek davranış ve olaylardan uzak durmalıyız. İnşallah bugün iki aile arasında bulunan bu husumeti barışla taçlandıracağız. Bu iki aileye düşen, burada bu barışı sağladıktan sonra aralarındaki kavgayı bir kenara bırakıp, Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine göre hareket etmeleridir. Her iki aile kardeş gibi bir arada olmalıdır. Kardeşliğin hukuku neyi gerektiriyorsa öyle davranmalıdır. Allah bu barışa vesile olan herkesten razı olsun” ifadelerine kullandı.

Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir de; kardeşliği, barışı ve birlikteliği sembolize eden barış merasiminde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kılıç ve Kaya ailelerine teşekkür eden Başkan Özdemir, “Allah bir daha böyle bir belayı, böyle bir musibeti her iki aileye de vermesin. Bugün bu barış için bir araya gelen başta her iki ailemiz olmak üzere ve bu barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ise “Beş kuruşluk meseleler için kalp kırmayalım” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Biz buraya size hizmet için geldik. Ben Manisalıyım, komutanım Yozgatlıdır. Yani Türkiye'nin farklı yerlerinde sizlere hizmet için gelmiş insanlarız. Biz diyoruz ki sizlere hizmet ederken, sizler de bize yardımcı olun. Lütfen beş kuruşluk meseleler için birbirinizin kalbini kırmayın. Kırmayın ki huzur içinde yaşayalım. Ben Manisalıyım ama hepinizden daha fazla Bulanıklıyım. Çünkü ben burada doyuyorum. Burada para kazanıyorum. Çocuklarımın rızkını burada kazanıyorum. Helal kazanmam için sizin huzurunuzu sağlamam gerekiyor. Elim bir kaza sonucunda bir olay yaşanmış ve onun için şu an buradayız. Allah sizden razı olsun buraya barış için gelmişsiniz, ama önemli olan olayı buraya getirmemektir. Allah sizden razı olsun, bu barışı bugün burada sağladınız. İnşallah bu barış devam eder, aileler arasında nahoş bir olay bir daha yaşanmaz” şeklinde konuştu.

Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, törene katılanlara yemek ikramında bulundu. Kanaat önderi Abdurrahman Çelik'in dua yapmasının ardından aile fertleri Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek kucaklaştılar.