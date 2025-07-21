Sağlık alanında alınan kurallar, Tanıtım sınırları, tıbbi cihazların satışı, optisyenlik uygulamaları ve ruhsatlandırma süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerle idari para cezaları artırıldı, denetimler sıkılaştırıldı ve meslek mensuplarına yönelik disiplin hükümleri genişletildi.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, tıbbi cihazların sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlara 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

100 Bin Liradan Az Olmamak Üzere İdari Para Cezası

Ayrıca, özel sağlık kuruluşları, sağlık hizmetlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşan reklam faaliyetlerinde bulunamayacak. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri; adres, iletişim bilgileri, çalışma saatleri, uzmanlık dalları ve sağlıkla ilgili koruyucu bilgilerle sınırlı olacak. Bu sınırları aşanlara 100 bin liradan az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde 2'sine kadar idari para cezası verilecek.

Sağlık Hizmetlerinde Yeni Düzenlemeler

Bakanlık tarafından izin verilen yerler ve belirlenen usuller dışında tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlara 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezaları, bir yıl içinde tespit edilen her bir tekrar fiili için birer kat artırılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, görev alanına giren ürün ve hizmetlerin denetimi kapsamında her türlü mali bilgi ve belgeyi talep edebilecek.

Sağlık Bakanlığı, sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında kullanılan ürün ve hizmetlerin ölçütlerini belirleyecek ve denetleyecek.

Kamu İhale Kanunu ve TÜSEB Düzenlemeleri

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile sermayesinin yarısından fazlası TÜSEB'e ait şirketlerin ürettiği tıbbi ürünlerin, diğer kamu idareleri tarafından doğrudan alınması ve ihtiyaçların hızlı temini sağlanacak.

Optisyenlere Yönelik İdari Para Cezaları

Optisyenler, müessese faaliyetlerine ilişkin kayıtları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorunda olacak.

Optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Belirtilen yasakların 5 yıl içinde tekrarı halinde ceza 2 kat uygulanacak; üçüncü defa aykırı davranan optisyen bir yıl süreyle meslekten menedilecek.

Optisyen-Gözlükçüler Odaları ve Birliği

Kamu kurumlarında çalışanlar ile aynı mekânda eczacılık yapan eczacılar hariç, odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleki faaliyette bulunamayacak.

Müessese açmak isteyenler, 30 gün içinde ticaret veya esnaf siciline tescil ettirmekle yükümlü olacak.

Sınırları içinde en az 150 meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulacak.

Odaların organları: "Genel Kurul", "Yönetim Kurulu", "Disiplin Kurulu" ve "Denetleme Kurulu"ndan oluşacak.

Büyük Genel Kurul, iki yılda bir kasım ayında toplanacak; olağanüstü toplantılar da yapılabilecek.

Ruhsatlandırma ve Lisans Ücretleri

Bakanlık tarafından düzenlenecek ruhsatlandırma, üretim ve satış izin belgeleri için 2 milyon lirayı geçmemek üzere ücret alınacak.

Lisanslar açık artırma ile belirlenecek bedel karşılığında verilecek; lisans verilmesi ilgili faaliyet için gerekli olan izin veya ruhsat yerine geçmeyecek.

Lisanslardan elde edilen tutarların yüzde 75'i Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine, yüzde 25'i ise genel bütçeye aktarılacak.

Eczaneler ve Takip Sistemi Düzenlemesi

Eczaneler 15 Mart 2025 tarihinden önce stoklarında olmayan ilaçlara dair kayıtları ya da stoklarında bulunduğu halde bildirilmeyen ilaçlardan kaynaklı düzenlemenin yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde gerekli şartları sağlayarak uygun duruma getirme zorunluluğunu sağlayacak.

Bu düzenleme çerçevesinde bu kuralları giderenler hakkında yaptırım uygulanmayacak.

Meclis Genel Kurulu Kararları

"Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

"Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi"

"Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

Teklif Kabul Edildi

Son olarak, görüşülen teklifler Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi ve yasalaştı. TBMM Genel Kurulu'nun tatile girmesi nedeniyle birleşim, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.