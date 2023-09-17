Son 10 ayda 2 milyondan fazla kişi parmak iziyle kimlik kartı doğrulama işlemi yaptı. E-kimlik ve e-imza alanında Ar-Ge çalışmaları yapan EGA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle yaptığı işbirliği kapsamında 2 bin biOnay cihazıyla parmak izi ile kimlik doğrulama yapıyor.

Kimlik doğrulama işlemlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için çözümler sunan biOnay ile 973 tapu müdürlüğünde 10 ayda 2 milyonun üzerinde vatandaş herhangi bir sahtecilik veya mağduriyet yaşamadan işlemlerini güvenle gerçekleştirdi.

“MAĞDURİYET ÖNLENİYOR VE KURUMLARIN İTİBARI GÜÇLENİYOR”

EGA iştiraki olan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle işbirliğimiz kapsamında kısa sürede oldukça güzel sonuçlar aldık. Bugüne kadar 973 tapu müdürlüğünde 185 iş günü gibi kısa bir sürede 2 milyondan fazla kişi işlemlerini herhangi bir sahtecilik veya mağduriyet yaşamadan gerçekleştirdi. Tapu müdürlüklerimiz kaliteli ve güvenle hizmet veriyor” dedi.

Elektronik Kimlik Doğrulama Cihazı'nın sahteciliğin önüne geçmek için çok önemli olduğunu dile getiren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu, “Vatandaşlar tapuya geldiklerinde parmak izlerini cihaza okutuyorlar, kimlik bilgileri ile parmak izleri karşılaştırılıp doğruluğu teyit ediliyor. Böylelikle daha hızlı ve doğru bir şekilde kimlikler doğrulanıyor. Cihazlar 10 aydır tüm tapu müdürlüklerinde başarılı bir şekilde kullanılıyor” ifadelerini kullandı. (İGF)