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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğalgaz faturası endişesi tüm vatandaşları sardı. Yozgat'ta doğalgaz tesisatı ve kombi tamiri alanında uzmanlaşmış ustalar, faturaları yarı yarıya düşürmek için pratik çözümler sundu.

Bu sene son yılların en sıcak ekim ayını yaşayan Türkiye'de, hava sıcaklıklarının hızla düşeceği beklentisi, vatandaşları kombi kullanımı konusunda bilinçlendirmeye yönlendirdi. Kış mevsimi öncesinde doğalgaz faturasını kontrol altına almanın önemini vurgulayan uzmanlar, kombi bakımının havaların soğumadan yapılması gerektiğini belirtiyor.

KOMBİ KAPATMAK TASARRUF SAĞLAR MI?

Yozgatlı ustalar, kombiyi evde yokken kapatmanın doğalgaz tasarrufu sağlayıp sağlamayacağına dair soruları yanıtlarken, aynı zamanda yasa dışı kombi tesisatçılarına karşı uyarılarda bulundu. Kombi bakımının yanı sıra, petek sayısının da önemine dikkat çeken uzmanlar, az sayıda çalışan peteğin kombiyi sürekli çalıştırarak faturayı artırabileceğine dikkat çekti.

KOMBİ BAKIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Ustalar, yıllık kombi bakımlarının aksatılmaması gerektiğini vurgulayarak, soğuk hava şartlarında meydana gelebilecek arızalardan kaçınmanın önemini belirtiyor. Korsan tamircilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, doğalgaz kullanıcılarını güvenilir firmalardan hizmet almaya çağırıyor.

PETEK YIKATMAK ZARAR VERİR Mİ?

Ustalar, her sene petekleri yıkatmanın zararlı olduğunu savunarak, oksijenli suyun petek içindeki saçları çürütme riskine dikkat çekti. Ayrıca, kullanılmayan odalardaki petekleri kapatmanın fatura üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten uzmanlar, kombi bakımının düzenli olarak yapılması ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiğini vurguluyor.