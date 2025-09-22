Yozgatlı inşaat ustası Osman Akkaya Kırşehir’deki iş yerinden evine dönerken sokak hayvanları için örnek davranış göstererek onlara yiyecek bırakıyor.

Yemekleri Sokak Hayvanları Için Bırakıyor

Kırşehir’de çalışan ve inşaat ustası olan Osman Akkaya iş yerinden artan yemekleri sokak hayvanları ve doğadaki yaban hayvanları için bırakıyor. Her hafta iş yerinden dönüşte iş yeri yemekhanesinde pişirilen ve artan yiyecekleri yol kenarında hayvanların ulaşabileceği noktalara bırakan Akkaya, bu davranışıyla takdir topluyor.

Kırşehir-Yozgat güzergahında hayvanların bulunabileceği noktalara fazla yemekleri bırakan Akkaya hem israfı önlüyor hem de canlıların yiyecek bulmasına katkı sağlıyor.

Akkaya "Şantiyede artan yemekleri getiriyoruz. Dağ başındaki köpeklere, kurtlara, kuşlara vermek amacıyla yol kenarlarına bırakıyoruz. Hayvanlar aç kalmasın. Hem israfı önlemiş oluruz hem de hayvanların karnı doyar. Getirdiğimiz atıkları da çöpe atıyoruz" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İHA