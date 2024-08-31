Mustafa Çiftçi, Bozkırda Altmışaltı adlı öykü kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "2014 Yılının En İyi Hikâye Kitabı" seçilerek Çiftçi'nin edebi yeteneğini tescilledi.

İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladıktan sonra, iletişim alanında eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sürdüren Mustafa Çiftçi, 2000-2001 yılları arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulundu.

Edebiyat dünyasına adımını atan Mustafa Çiftçi'nin ilk öyküsü, 2007 yılında Aşkar Dergisi'nde yayımlandı. Ardından çeşitli dergilerde kaleme aldığı öykülerini toplayarak ilk kitabı "Adem’in Kekliği ve Chopin"i Haziran 2012'de okuyucularla buluşturdu. İkinci kitabı olan "Bozkırda Altmışaltı" ise 2014 yılında raflardaki yerini aldı ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi.

Yozgat’ın yaşamından ve insanlarından ilham alan Çiftçi, büyük şehirlerin dışında kalan mekânları sıradanlıktan çıkarıp öykülerine dahil etti. Necip Fazıl Ödülleri'nde "Anadolu insanının hayatından kesitleri yansıtırken kullandığı çarpıcı üslup, kurduğu orijinal ve ironik öykü diliyle" ödüle layık görüldü.

Mustafa Çiftçi'nin yazarlık kariyeri sadece edebiyatla sınırlı değil. Onun kaleminden çıkan eserlerin yanı sıra, İngilizce öğretmenliği, metin yazarlığı, radyo ve televizyon programcılığı gibi çeşitli alanlarda da kendini gösterdi.

Ayrıca, yazarın öykülerinden uyarlanan "Gönül Dağı" adlı dizi 2020 yılında izleyicilerle buluştu ve adını Neşet Ertaş'ın ünlü türküsünden aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Çiftçi, edebiyat dünyasına kazandırdığı eserlerle ve farklı alanlardaki çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mustafa Çiftçi'nin aldığı önemli ödüller arasında şunlar bulunmaktadır:

2014 Türkiye Yazarlar Birliği "En İyi Hikâye Kitabı" (Bozkırda Altmışaltı)

2016 Necip Fazıl Ödülleri, "İlk Eserler Ödülü"