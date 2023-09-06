Yozgatlı usta kalem Şükrü Erbaş, İstanbul Ataşehir'de düzenlenecek olan 5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri'nde önemli bir konuk olarak yer alacak.

Usta kalem Şükrü Erbaş, geçtiğimiz yıllarda 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri'nde "Onur Konuğu" olarak katılmıştı. Bu yılın etkinliğinde de prestijli konumunu koruyarak, AtaşehirAmfili Park ve Buhara Parkı ile Büyükada Taş Mektep'te gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri'nde yer alacak.

5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri, Nâzım Hikmet'i anmak ve onun sanatını yaşatmak amacıyla düzenlenen bir etkinlik serisi olarak her yıl büyük ilgi görüyor. Bu yılki etkinliğe Türkiye'den ve Fransa gibi konuk ülkelerden birçok ünlü şair katılacak.

Yozgatlı usta kalem Erbaş, Şiir Günleri’nin 3’üncü gününde saat 17.00’da Amfili Park’ta şiirseverlerle bir araya gelecek.

Festival direktörlüğünü ünlü şair Haydar Ergülen'in üstlendiği şiir günleri, açılış konuşmaları, konuk ülke Fransa'dan gelen şairlerin ve Türkiye'den gelen önemli isimlerin şiir okumaları ve müzik dinletileri ile başlayacak.

Program, usta şair Şükrü Erbaş'ın Ataşehir Amfili Park'ta gerçekleştireceği konuşma ve şiir okuma etkinliği ile devam edecek. Ayrıca, etkinlikler sırasında Büyükada'da Taş Mektep'te düzenlenecek olan söyleşiler ve şiir dinletileri de katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Edebiyat ve sanat dünyasının bu büyülü buluşmasında hemşehrimiz Şükrü Erbaş, kendine özgü şiirsel dokunuşuyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Erbaş, Nâzım Hikmet'in ölümsüzlüğünü kutlamak için bir araya gelen sanatseverlere ilham kaynağı olacak.

Önemli şair ve yazar Şükrü Erbaş, Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’ne onur konuğu olarak katılacak olmasıyla etkinliğe ayrı bir değer katacak. Şükrü Erbaş'ın etkileyici şiirlerinin yanı sıra deneyimlerini ve bakış açısını paylaşacağı konuşması, katılımcılara şiirin büyülü dünyasına daha derin bir bakış açısı sunacak.

Etkinlikte ayrıca, Büyükada'daki Taş Mektep'te düzenlenecek söyleşiler ve şiir dinletileri ile katılımcılar edebiyatın büyüsüne kapılacaklar. Şairler, müzisyenler ve şiirseverler bu özel etkinlikte bir araya gelerek keyifli bir yolculuğa çıkacaklar.

Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri, Nâzım Hikmet'i anma ve onun eserlerini yaşatma amacını taşıyor. Bu yılki etkinlik, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şairlerini bir araya getirerek Nâzım Hikmet'in mirasını sürdürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi, etkinlikler edebiyat ve sanatseverler için unutulmaz anlar ve ilham dolu anılarla dolu olacak. Şükrü Erbaş ve diğer ünlü şairlerin katkılarıyla, "5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri," şiirseverlere muhteşem bir deneyim sunacak.

7-10 Ekim 2021 tarihinde 3’üncüsü yapılan Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri Onur Konuğu olan Yozgatlı hemşehrimiz Şükrü Erbaş’ın da katılacağı Şiir Günleri’nin bu yılki onur konuğu ise şair ve yazar Ataol Behramoğlu olacak.

Şiir Günleri’nin konukları arasında; 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri Onur Konuğu Şükrü Erbaş, Ahmet Telli, Buket Uzuner, Cemedloma, Güler Kalem, Aytekin Karaçoban, Soner Demirbaş, Arzu Altunbulak, Reha Yünlüel, Nebih Nafile, Yalın Gündüz, Enis Akın, Gülümser Çankaya, Mehmet Şimşek, Özgün Enver Bulut, Erkan Irmak, Alâettin Bahçekapılı ve Prof. Dr. Baki Asiltürk yer alacak. Etkinliklere konuk ülke Fransa’dan ise Claire Lajus, Vincent Calvet, SylvainCavailles ve LætitiaGaudefroyColombot gibi önemli isimler katılacak.

TARİHİ MEKTEP’TE ŞİİR YOLCULUĞU

Şiir Günleri’nin ikinci gününde ise; şairler, müzisyenler ve şiirseverler Büyükada’ya doğru keyifli bir yolculuğa çıkacak. Büyükada’daki Taş Mektep, Erkan Irmak’ın “Kayıp Destan’ın İzinde: Nâzım Hikmet, Kuvâyi Milliye ve Manzaralar’ın Anlattıkları” söyleşisine ev sahipliği yapacak. Sonrasında ise konuk şairlerin katılımıyla şiir dinletileri yapılacak.

ŞİİR KEYFİ DEVAM EDECEK

Şiir Günleri’nin üçüncü günü saat 17.00’de Türkçenin günümüzdeki en önemli şairlerinden ve 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri’nin onur konuğu Şükrü Erbaş’ın, konuşma ve şiir okuma programıyla devam edecek. Ardından Ataşehir Belediyesi 5. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri, onur konuğu şair Ataol Behramoğlu’nun imza ve söyleşi etkinliğiyle hız kazanacak. Programın devamında ise konuk şairlerin katılımıyla şiir okumaları gerçekleştirilecek. Üçüncü gün programının son etkinliği ise saat 21.00’de Latif Tiftikçi’nin tek başına oynayacağı Nâzım Hikmet’in “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” adlı tiyatro oyunu ile son bulacak.

NÂZIM HİKMET ÖLÜMSÜZLÜĞÜ İLE ANILACAK

Şiir Günleri’nin dördüncü ve son etkinlik programı ise 10 Eylül Pazar günü Fetih Mahallesi Buhara Park’ta gerçekleştirilecek. Program ilk olarak saat 14.00’te Prof. Dr. Baki Asiltürk’ün, “Cumhuriyet Dönemi Şiiri ve Nâzım Hikmet’in 60. Ölüm Yıl Dönümü” isimli konuşmasıyla başlayacak. Devamında ise saat 15.00’te yazar – gazeteci AlâettinBahçekapılı’nın “Mektuplardan Çıkan Yoldaş Nâzım” ve Osman Bozkurt’un “Her Yerde Muhalif Nâzım” isimli söyleşi programlarıyla devam edecek. Programda ayrıca AlâettinBahçekapılı’nın “Ağaçlar Nâzım İçin Mektup Açtı” Nâzım Hikmet 60. Yıl Mektupları Sergisi de yer alacak.

Program saat 15.30’da Fransız Şiir Paneli, saat 16.30’da yazar Buket Uzuner’in “Nesiri Besleyen Nâzım” -“Şiirin Beslediği Romanlar: Benim Şairlerim” adlı söyleşisi ve 17.30’da konuk şairlerin şiir okumalarıyla sürecek. Saat 19.00’da başlayacak Haluk Çetin’in gitarı eşliğinde “Ataol Behramoğlu Şiir Dinletisi” etkinliğiyle “Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Günleri” tamamlanacak. Melike Aslı Arslan