3-12 Ekim 2025 tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, 22. kez kitapseverlerle buluştu. Fuar kapsamında Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürlerinden, araştırmacı gazeteci-yazar, hemşehrimiz Saygı Öztürk, okurlarıyla bir araya gelerek imza günü düzenledi. Öztürk’e yoğun ilgi gösteren okurlar imza sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuarda Saygı Öztürk’ü ziyaret eden isimlerden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Öztürk ile kısa bir sohbet gerçekleştirerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Araştırmacı gazetecilikte önemli başarılarıyla tanınan bir isim olan ve gazeteciliğiyle çok sayıda ödüle layık görülen Öztürk, fuarın öne çıkan yazarlarından biri oldu.