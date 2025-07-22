Yozgat’ta küçükbaş hayvan sayısını artırmak ve bu artışın ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 2020 yılında başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var - Küçükbaş” projesi kapsamında verilen kredi tutarı yükseltildi.

Ziraat Bankası ile Valilik arasında imzalanan yeni protokolle, işletme başına verilen yatırım ve işletme kredisi 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın onayıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında, 2020 yılından bu yana 358 üreticiye toplam 28 bin adet küçükbaş hayvan desteği sağlandı.

Vali Mehmet Ali Özkan, yapılan desteğin ilde küçükbaş hayvancılığın gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek “İlimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.