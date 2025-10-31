Yozgatlı üreticiye müjdeli haberi Bakan Yumaklı duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen ve tarım sigortası (TARSİM) bulunmayan üreticilere yönelik destek ödemelerinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yönelik yeni bir destek diliminin daha aktarıldığını bildirdi.

Ek Ödemeler Hesaplara Yatıyor

Bakan Yumaklı, "Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." diyerek, Tarım Sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon TL daha aktarıldığını açıkladı.

Devlet Üreticiyi Destekliyor

Bu son ödeme ile birlikte, zirai dondan zarar gören üreticilere bugüne kadar aktarılan toplam destek miktarının önemli bir seviyeye ulaştığı belirterek, "Bu destekle birlikte üreticilerimize toplamda 20 milyar 423 milyon TL zirai don destek ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, son olarak zirai don kapsamındaki destek ödemelerine önümüzdeki dönemde de devam edileceğinin altını çizerek, tarım sektörünün ve üreticilerin desteklenmesinin Bakanlığın öncelikli gündemi olduğunu vurguladı.