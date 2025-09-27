IPARD III Programı kapsamında kırmızı et, süt, yumurta ve kanatlı eti üreten işletmelere %60 ile %75 oranında hibe desteği sağlanacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD III Programı, 22 Eylül 2025 itibarıyla başvurulara açıldı.

Yozgat dahil 81 ildeki üreticiler, projeleriyle birlikte TKDK il koordinatörlükleri ve irtibat ofislerine başvuru yapabilecek. Başvurular 14 Kasım 2025 saat 18.00 tarihinde sona erecek.

Desteklenecek Projeler

Programın 9. çağrı ilanı kapsamında şu işletmeler desteklenecek:

Kırmızı et üreten işletmeler

Kanatlı eti üreten işletmeler

Süt üretim tesisleri

Yumurta üretim tesisleri

Projeler, modernizasyon ve kapasite artırma yatırımlarına yönelik olacak.

Hibe Oranı %60-75 Arasında

Destek oranı, proje türüne ve yatırımın içeriğine göre değişkenlik gösterecek. İşletmelere %60 ile %75 oranında hibe desteği sağlanacak. Bu desteklerin, üreticilerin yatırımlarını kolaylaştırması ve modern üretim tekniklerinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan Yozgat’ta üreticiler, bu desteklerle işletmelerini modernize etme ve ihracat potansiyellerini artırma fırsatı yakalayacak.

TKDK, 2011 yılından bu yana yürütülen IPARD Programı ile bugüne kadar 26 bin 386 projeye 96,2 milyar TL hibe desteği sağlandı. Bu yatırımlar ülke ekonomisine 204,6 milyar TL kazandırırken, 105 bin 760 kişiye de istihdam oluşturuldu.

Başvuruda bulunmak isteyen üreticilerin projelerini hazırlayarak gerekli belgelerle TKDK il koordinatörlüklerine başvurması gerekiyor. Başvuruların 14 Kasım 2025 saat 18.00’e kadar tamamlanması şart.

Yozgatlı üreticiler için de %60-75 oranındaki hibe desteği, kırsal kalkınmada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.