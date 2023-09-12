Uzmanlar, Havaların yağışlı gitmesinden kaynaklı bağlarda külleme adı verilen bir hastalık türediği söyledi.

Bağda ki küllemenin sebepleri, küllemeyi önlem yöntemleri gibi birçok konuya anlatan Uzmanlar, önemli konulara da değindi.

Uzmanlar yaptığı açıklamada, “Fungus, kışı genel olarak tomurcuk pulları arasında, kabuk altında miselyum halinde geçirir. Tomurcuklar (gözler) vejetasyon döneminde oluşmaları sırasında enfekte olurlar. Fungus hifleriyle tomurcuğa yerleşir ve yeni mevsime kadar iç tomurcuk pulları üzerinde dormant durumunda kalır. Asmalara su yürüyüp tomurcukların patlamasından kısa bir süre sonra aktivite kazanır. Gelişmekte olan sürgün ve yaprakları beyaz bir miselyum ile kaplar. Bu organlar üzerinde bol miktarda konidium oluşur ve bunlar rüzgar aracılığı ile diğer asmalara taşınır. Bu belirtiler sürgünler 20-25 cm üzerinde olunca dikkati çeker. Hastalık asmanın tüm yeşil organlarında görülür. Asma üzerinde beyaz pudramsı bir görünüm ortaya çıkar. İlk dönemde hastalık genç yapraklarda güç fark edilir. Genelde yaprakların üst yüzeyinde yağ lekesine benzeyen sarımsı veya parlak lekeler görülür. Yaprak yaşlandıkça parlaklığı gider, kalınlaşır ve gevrekleşerek kenardan içe doğru kıvrılır. Sürgünler yeşilken hastalıklı kısımlar siyaha yakın koyu kahverengi renk alarak, kışın bu lekeler kırmızımsı kahverengi renge dönüşmektedir. Salkımda ise hastalığa erken yakalanan taneler küçük kalır, irileşebilmiş veya olgunlaşmadan hemen önce yakalanan tanelerin sapı doğrultusunda çatladığı görülür. Genelde taneler yüzde 8 şekerleninceye kadar devam eder. Hastalığın gelişimi üzerinde etkili olan iklimsel faktörler sıcaklık ve nemdir. Genellikle gündüz sıcak akşamları serin olduğu hava koşullarında hastalık seyrinde artış görülür. Hastalık için optimum sıcaklıklar 20-27 derece arasındadır. Konidiumların çimlenmesi için yüzde 40-100 nem aralığında olsa da nem oranı artıkça konidum çimlenmesi hızlanır. Ancak yağmur konidiumları yıkar ve miselyumu tahrip ederek hastalık gelişimini etkiler. Yine yüksek sıcaklıklar konidium çimlenmesini engeller ve 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda çimlenme olmaz. Hasatlık oluşumu için 20-28 derece sıcaklıklarda kapalı-bulutlu havalar en uygun koşullardır” ifadelerini kullandı.

Mücadelenin yönetimi ile alakalı bilgiler veren uzmanlar şunları söyledi: Külleme mücadelesi teknik talimatlara göre hastalık belirtileri oluştuğu zaman başlamaktadır. Buna göre hastalık oluşma riski belirlenmekte ve hastalık riskinin yükseldiği dönemlerde ilaçlı mücadele önerilmektedir. Bazı ülkelerde ise gül yada tarla sarmaşığı gibi hastalığa duyarlı bitkiler indikatör bitki olarak kullanılmakta hastalık belirtileri bu bitkiler üzerinde görülür görülmez bağlarda koruyucu mücadeleye başlanmaktadır. Hastalık danelerde şeker oranı 12 birix oluncaya kadar görülürken daha sonraki dönemlerde zennep çöplerinde ve çiltimlerde oluşmaktadır. Külleme mücadelesi hastalığının gelişim seyri ve hastalığın oluşmasında erken ilkbaharda görülen uygun hava koşulları nedeniyle hastalığa karşı mücadeleye erken başlanmalıdır. İlk ilaçlama sürgünler 4-6 yapraklı dönemde kükürt kullanılarak yapılmalıdır. Çiçeklenme dönemine kadar sistemik ilaçlardan biriyle mücadele yapılabilir. Hastalığın zaman içinde kullanılan ilaçlara karşı dayanıklılık oluşturması nedeniyle ilaç seçimine dikkat edilmelidir. Mutlak surette bir dayanıklılık yönetimi uygulanmalıdır. Bu yönetimin esası hastalığın dayanıklılık oluşturabilecek yüksek riskli ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınmak ayni grup ilaçları üst üste kullanmamak, dayanıklılık riski yüksek olan ilaçları gereksiz zamanlarda ve yüksek dozlarda kullanmamaktır. Hastalığın dayanıklılık oluşturabilecek yüksek riskli ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınmak aynı grup ilaçları üst üste kullanmamak, dayanıklılık riski yüksek olan ilaçları gereksiz zamanlarda ve yüksek dozlarda kullanmamaktır. Hastalık etmeni asmanın tüm yeşil organlarını hastalandırabildiğinden ilaçlamalar esnasında kaplama mücadele yapılmalıdır, Hastalıkla mücadelede kültürel önlem olarak aralama işlemi mutlaka yapılmalı, hastalığın gelişimi acısından asma tacındaki sıcaklık önemli olduğundan havalandırma sağlanmalıdır.”

(Haber Merkezi)