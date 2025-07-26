Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, 2024 üretim yılına ait sertifikalı tohum ve fidan kullanım destekleme başvurularının 31 Temmuz 2025 mesai bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Şentürk, yaptığı açıklamada, destekleme ödemelerinin 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 19. maddesi ile 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemelere ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/39) kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Şentürk, detaylı bilgilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini ifade etti.

Şentürk, tohum kullanım desteğiyle üretimde verimliliğin artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesinin hedeflendiği söyledi.