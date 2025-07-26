Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, 2024 üretim yılına ait sertifikalı tohum ve fidan kullanım destekleme başvurularının 31 Temmuz 2025 mesai bitiminde sona ereceğini bildirdi.

Yozgat’ta o belediye zabıta memuru alacak!
Yozgat’ta o belediye zabıta memuru alacak!
İçeriği Görüntüle

Başvurular 31 Temmuz’da Sona Eriyor

Şentürk, yaptığı açıklamada, destekleme ödemelerinin 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 19. maddesi ile 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemelere ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/39) kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Başvurular 31 Temmuz’da Sona Eriyor2

Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Şentürk, detaylı bilgilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini ifade etti.

Şentürk, tohum kullanım desteğiyle üretimde verimliliğin artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesinin hedeflendiği söyledi.

Muhabir: Emre Akses