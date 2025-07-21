Yozgatlı atlet Merve Özbek, Konya’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Birinciliği yarışmalarında bronz madalya kazandı.

Türkiye genelinden 338 sporcunun katıldığı ve 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilen yarışmalarda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Merve Özbek, fırlatma topu branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sporcumuz Merve Özbek ve antrenörümüzü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.