Akdağmadeni Gökdere köyü nüfusuna kayıtlı, uzun zamandır Bursa’da ikamet eden Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama Memuru olarak görev yapan ve yıllardır dağcılık sporu ile ilgilenen Tekin Keskin Türkiye’de 3 bin metrenin üstünde bulunan bütün dağlara çıkmayı başaran ülkenin önde gelen dağcılarından biri konumunda bulunuyor.

Son olarak Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na ve Cilo Dağı’na çıkmayı başaran dağcı Tekin Keskin kendisi gibi yeni dağcıların yetişmesi içinde çalışmalarını sürdürüyor.

‘Dağları ayağının altına alan sporcu’ olarak adlandırılan Tekin Keskin, ülkenin ve Yozgat’ın gururu oldu.

‘ÇIKMADIĞIM HİÇ DAĞ KALMADI’

Deprem Arama Kurtarma Eğitici Eğitmeni olan Bursa Yozgatlılar Federasyonu Kurucu üyelerinden olan ve profesyonel dağcı olarak sporsal faaliyetlerini sürdüren Tekin Keskin, Türkiye’nin en yüksek birinci dağı olan Ağrı Dağı’ ile yine en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağı’na tırmanarak dağların zirvesine Türk Bayrağı’nı dikti.

Keskin yaptığı açıklamada, “Bu güne kadar yurt içi ve yurt dışında yüzlerce dağa tırmanışlar gerçekleştirdim. Son olarak Ağrı Dağı’na ve Cilo dağına çıktım. Bu iki dağ, çok yüksek ve ülkemizin çıkması en zor olan dağlarıdır. 20 yıldır profesyonel olarak dağcılık yapıyorum. Türkiye’de 3 bin metrenin üzerinde olup da çıkmadığım hiçbir dağ kalmadı. İran ve Gürcistan gibi yüksek dağları olan ülkelerin dağlarına da çıktım. Ülkemizde ki Kaçkar Dağı’na 5 kez, Erciyes Dağı’na 14 kez, Süphan Dağı’na 2 kez, Bursa Uludağ’a 122 kez çıkış yaptım” dedi.

ÜLKENİN GURUR OLDU

Yaptığı tırmanışlarla ‘Dağları ayaklarının altına alan sporcu’ olarak bilinen Tekin Keskin, son olarak Ağrı Dağı’nın tepesine bu sporu yeni nesle öğretmek için var gücüyle çalıştığını da söyledi.

Tekin Keskin, “Bu bir tutkudur. Bu bir sevdanın adıdır. Çok zor şartlarda dağa tırmanıyorsunuz zirveye ulaşınca bütün yorgunluğunuz son buluyor. Türkiye’de çıkmadığım yüksek dağ kalmadı. Hepsinin zirvesine ulaştım. Son olarak tırmanılması oldukça zor olan Ağrı Dağı’nın zirvesine Türk Bayrağı’nı dikmenin gururunu yaşadım. Aynı zamanda Cilo Dağı’na çıkarak, zirveye ulaştım. Herkese bu sporu tavsiye ediyorum’ dedi.

ÜÇ ÇOCUK BABASI

20 yıldır dağcılık sporu ile ilgilenen Tekin Keskin, biri hakim, biri elektronik mühendisi ve diğeri ise iktisatçı üç çocuk babası.

Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda vazife yapan Keskin, arama kurtarma ekibinde eğitmen olan eğitmenlere, ders veriyor.

Topluma ve millete faydalı olmak için çalıştığını belirten Tekin Keskin, “Herkesin bu ülke için yapacağı bir şey vardır. Bizde elimizden gelen gayreti göstererek gece-gündüz demeden çalışıyoruz” İfadelerini kullandı.