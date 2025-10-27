Trafik cezalarını yükselten ve birçok yeni yaptırım öngören “Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Teklifi” şimdilik askıya alındı.

Geçtiğimiz hafta TBMM’de görüşülmesi planlanan düzenleme, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tekrar gündeme gelecek.

Kapalı Toplantıda Tartışmaya Yol Açtı

AK Parti içinde de tartışmalara yol açan teklif, partisinin kapalı toplantısında ele alındı. Bazı milletvekillerinin “cezaların yüksekliği sokak ve caddeleri sürekli ceza kesilen yer haline getirir” yorumları yaptığı öğrenildi. Bu eleştiriler sonrasında yasa teklifi geçici olarak rafa kaldırıldı.

Can Güvenliğini Hedefliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada trafik güvenliğini artırmayı ve can kayıplarını azaltmayı hedeflediklerini belirtmişti. Bakan, TBMM Genel Kurulu’nda 36 maddelik teklifin detaylarını paylaşarak, sadece sürücülere değil, trafik ihlallerini sosyal medyada öven kişilere de 25 bin TL’ye kadar ceza uygulanacağını ifade etmişti.

Düzenlemenin başlangıçta 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanmış olsa da, son gelişmeler sürecin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.