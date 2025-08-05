Birden fazla yakıt türüyle çalışan ticari araç sahipleri ile motorin ve benzin dışı yakıt kullananlar, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında yıl sonuna kadar süre kazandı.

Vergi mükelleflerinin ticari amaçla kullandıkları araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona ererken, birden fazla yakıt türüyle çalışan ya da motorin ve benzin dışında yakıt kullanan araç sahipleri için son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, benzin veya motorin kullanıcıları için sürenin dolduğu hatırlatılırken, motorin ve benzin dışı yakıt sağlayan pompalar için Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğunun da 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldığı bildirildi.

2 Haziran'da hizmete alınan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlıyor. Sistemle birlikte, akaryakıt istasyonlarında sahte fatura kesilmesinin önüne geçilerek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele hedefleniyor. Ayrıca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması amaçlanıyor.