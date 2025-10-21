P-33 kodlu sis uyarı tabelası, özellikle görüşün azaldığı bölgelerde sürücüleri yavaşlamaya yönlendirecek. Avrupa’da sürücü güvenliğini artırmak amacıyla P-33 kodlu sis uyarı tabelası kullanıma girdi. Görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüleri yavaşlamaya teşvik edecek bu yeni sistem, ilk olarak İspanya’da uygulanmaya başladı.

Yeni uygulama hakkında konuşan İspanyol yol mühendisi Manuel Lopez, “Sürücü bu tabelayı gördüğünde hızını düşürmeli, kısa farlarını açmalı ve güvenli takip mesafesini korumalı” ifadelerini kullandı.

Trafik Levhası Avrupa’da Standart Olacak

Fransa, Almanya ve İtalya’da pilot uygulamalar sürerken, Avrupa Birliği levhayı kıta genelinde standart hale getirmeyi hedefliyor.

Can Kurtarıcı Özellikte

Uzmanlar, tabelanın Pireneler ve Alpler gibi dağlık bölgelerde kullanımının ani hava değişimlerinden kaynaklanan riskleri azaltacağını belirtiyor.

Yozgatlı Sürücülerin Dikkatine

Yeni tabelayla karşılaşıldığında hızın azaltılması, kısa farların açılması ve ani frenlerden kaçınılması öneriliyor.

Yozgat’ta Ne Zaman Uygulanacak

Uygulamanın yakın zamanda Türkiye ve Yozgatlılar tarafından uygulamaya gireceği ve, trafik otoritelerince değerlendirilmesi bekleniyor.

Sis Uyarı Tabelası Ne İşe Yarar?

Kırmızı çerçeveli beyaz üçgenin ortasında siyah şeritler ve otomobil simgesi bulunuyor. Bu görsel, sürücüye “görüş azlığı” uyarısı veriyor. Levha, sis, yoğun yağış ve dumanın etkili olduğu noktalarda konumlandırılıyor.