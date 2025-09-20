Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Şefaatli İlçe Yolu 1. kilometre mevkiinde yük taşımacılığı yapan araçları kontrol etti.
Denetimlerde sürücülerin izin verilen çalışma süreleri, arka tampon koruyucu demirleri, yetki belgeleri, SRC 3-4-5 belgeleri, psikoteknik raporları, kantar fişleri, sevk irsaliyeleri, hız takograf çıktıları ve gabari yükseklikleri incelendi.
Kurallara riayet etmeyen sürücülere gerekli uyarılar yapıldı. Denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla devam edeceği bildirildi.
Muhabir: Selma Şahin