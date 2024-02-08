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Zorunlu Trafik Sigortası'nda yaşanan sıkıntılar son zamanlarda ciddi boyutlara ulaştı ve milyonlarca sürücüyü etkiliyor.

Türkiye genelinde 29 milyon aracın Zorunlu Trafik Sigortası yaptırma zorunluluğu, son zamanlarda artan sorunlarla sürücüleri ciddi şekilde zorlamaya devam ediyor. Sigorta şirketlerinin poliçe bedeline yüzde 50'ye varan artışlar eklemesi, sektördeki karmaşıklığı daha da derinleştirmiş durumda.

Zorunlu Trafik Sigortası'ndaki sıkıntılar, sigorta şirketlerinin tarife üzerinden kesmemek adına çeşitli düzenlemeler getirmesiyle daha da büyüyor. Bu düzenlemelerin bir sonucu olarak, birçok şirket ek hizmetlerle poliçe bedelini yükselterek sürücülerden yüksek ücretler talep ediyor. Vatandaşlar ise bu duruma tepki göstererek denetim çağrıları yapıyorlar.

Öne çıkan bir sorun ise bazı sigorta şirketlerinin, tarifeye göre 6 bin 300 TL olması gereken bir trafik poliçesine uygun fiyat teklifi vermemesi ve hatta sistem hataları göstererek sadece zorunlu poliçeyi kesmemesi. Kamuya ait sigorta şirketi ise bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesildiğinde 1'e 1 trafik poliçesi kesme imkanı sunuyor.

Diğer taraftan, özel sigorta şirketleri ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi ekstra hizmetler ekleyerek poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklarla mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.

Türkiye'de son bir yılda trafiğe katılan 945 bin yeni araçla birlikte mecburi poliçe gelirinin artmasına rağmen, sigorta şirketleri yeni düzenlemeler getiriyorlar. Ancak tarife üzerinden kesmemekte direnen şirketlere ciddi bir müeyyide uygulanmıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni 2023'te katlamalı olarak ödeyen araç sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan trafik sigortasındaki sorunlara ve zamlı poliçe uygulamalarına son vermesini bekliyorlar. Ayrıca, trafik poliçesini gününde yenileyemeyen birçok vatandaş, araç kullanmaktan vazgeçmek zorunda kalıyor.